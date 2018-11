Wall Street : les indices effacent tous leurs gains de 2018

20/11/2018 | 16:58

Wall Street rechute ce mardi, la place financière américaine pâtissant - comme le reste des Bourses mondiales - d'une brusque remontée de l'aversion pour le risque des investisseurs.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones enfonce facilement le seuil des 25.000 points en décrochant de 1,9% à 24.535,3 points, tandis que le Nasdaq lâche 1,6% à 6913,8 points, pour repasser sous le seuil des 7000 points.



Les marchés d'actions américains ont désormais effacé tous leurs gains enregistrés depuis le début de l'année.



'La faiblesse récurrente du compartiment hi-tech et quelques résultats décevants dans la distribution pèsent sur le moral des intervenants', explique un gérant californien.



Elément particulièrement préoccupant, l'indice de volatilité VIX du CBOE - souvent surnommé 'l'indice de la peur' - repart à la hausse (+3% à 23,1 points) après de longs mois d'apathie.



Sans surprise, les valeurs liées à la technologie poursuivent leur correction ce mardi, entérinant l'entrée officielle des 'FAANG' (Facebook, Alphabet, Amazon et Netflix) en 'marché baissier', c'est-à-dire dans une configuration faisant apparaître 20% de baisse par rapport à leurs récents plus hauts.



Le secteur de la distribution est également victime de lourds dégagements à quelques jours du 'Black Friday', grand-messe de la consommation aux Etats-Unis qui marque le début de la saison du 'shopping' de fin d'année.



La chaîne de supermarchés discount Target dévisse ainsi de plus de 10% après avoir raté les prévisions du marché sur le trimestre écoulé et fournir des prévisions jugées décevantes pour le 4ème trimestre.



Best Buy cède pour sa part 2%, les investisseurs n'étant pas totalement rassurés par le relèvement d'objectifs annuel de l'enseigne d'électronique grand public.



