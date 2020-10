Wall Street : les indices ont du mal à redresser la tête

27/10/2020 | 17:11

La Bourse de New York peine à maintenir ses gains initiaux mardi et évolue en ordre dispersé à l'approche de la mi-journée, en l'absence d'information dans le dossier de la relance budgétaire, l'un des principaux sujets de crispation des marchés à l'heure actuelle.



Vers 11h30 (heure de New York), le Dow Jones recule de 0,6% à 27.524,3 points, tandis que le Nasdaq Composite continue de faire preuve d'une certaine résistance en progressant de 0,4% à 11.407,2 points.



'Les indices ont bien du mal à redresser la tête après avoir signé hier leur pire séance en près de deux mois', souligne un opérateur.



Au chapitre économique, les indicateurs s'avèrent pourtant rassurants: les commandes de biens durables ont augmenté de 1,9% en septembre, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une progression de seulement 0,5%.



Mais la nouvelle que Wall Street aimerait entendre ne vient toujours pas, puisque les pourparlers concernant l'adoption d'un 'stimulus package' pouvant aller jusqu'à 2.200 milliards de dollars semblent toujours dans l'impasse



D'après certaines rumeurs en interne, le Congrès pourrait se donner encore quatre jours pour parvenir à un compromis.



Côté valeurs, Caterpillar cède plus de 3% après avoir fourni peu d'indications sur la vigueur de la reprise de l'activité malgré des résultats trimestriels ressortis au-dessus des attentes.



Au sein du compartiment technologique, Xilinx grimpe de 11,5% alors qu'AMD a annoncé ce matin son intention de faire l'acquisition du fabricant de puces programmables dans le cadre d'une offre évaluée à 35 milliards de dollars.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.