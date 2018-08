Wall Street : les indices ont poursuivi leur progression

22/08/2018 | 07:32

Profitant de la faiblesse du dollar, Wall Street a aligné une quatrième séance consécutive de progression mardi : le Dow Jones a avancé de près de 0,3% à 25.822 points, tandis que le Nasdaq Composite est parvenu à s'adjuger 0,5% à 7859 points.



Le S&P 500 a pris de son côté de 0,2% à 2863 points pour ne plus revenir qu'à quelques points de son plus haut historique des 2872,8 points de février dernier. 'L'indice devrait boucler demain le plus long cycle haussier de son histoire', estimait un opérateur.



Depuis ses plus bas post-crise financière, l'indice de référence a vu sa valorisation quasiment quadrupler en moins de 10 ans, une performance largement supérieure à celle du précédent cycle haussier de 1990-2000.



Du côté des valeurs, Medtronic a grimpé de 5,7% après avoir dégagé au titre de son premier trimestre 2018-19 un bénéfice net ajusté de 1,17 dollar par action, supérieur de six cents à l'estimation moyenne des analystes.



Les opérateurs ont aussi réservé des accueils chaleureux aux trimestriels du constructeur de maisons haut de gamme Toll Brothers (+13,9%) et des distributeurs TJX (+4,8%) et Kohl (+1,7%), mais ont délaissé ceux du fabricant de parfums Coty (-7,2%).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.