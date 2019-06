Wall Street : les indices partent du bon pied

28/06/2019 | 16:50

Les marchés d'actions américains sont partis du bon pied vendredi matin, un optimisme volontariste semblant s'imposer en attendant les premières conclusions du sommet du G20 d'Osaka.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,1% à 26.555,7 points. Avec plus de 5% gagnés en juin, l'indice signe sa meilleure performance pour un mois de juin depuis 1938.



Le S&P 500 progresse lui de 0,2% à 2929,4 points, ce qui le met en passe de boucler son meilleur mois de juin depuis 1955. Enfin, le Nasdaq grappille 0,1% à 7973,7 points.



Bon nombre d'intervenants se montrent optimistes sur les chances que les Américains et les Chinois se rapprochent d'un accord commercial ce week-end, après de longs mois de bras de fer diplomatique.



'Tout le monde se réjouirait dans l'hypothèse d'un accord, un scénario qui reste probable à moyen terme même si les tensions entre les deux pays participent d'un jeu stratégique et géopolitique sur le long terme beaucoup plus large qu'à première vue', prévient un analyste.



Le marché a, en revanche, peu réagi à la parution de plusieurs données macroéconomiques dans le courant de la matinée.



Après une hausse de 0,6% en avril, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,4% en mai, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une progression de 0,5%.



La hausse de l'indice de prix PCE - une mesure de l'inflation très surveillée par la Fed - a pour sa part décéléré de 0,1 point à +1,5%, mais s'est maintenue à +1,6% en excluant les éléments traditionnellement volatiles que sont l'énergie et l'alimentation.



Toujours sur le front des statistiques, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 98,2 points au mois de juin, contre 100 en mai, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 98 points.



Côté valeurs, Nike avance d'à peine 0,4% après avoir fait mieux que prévu en termes de chiffre d'affaires sur le trimestre écoulé, mais déçu les attentes en termes de bénéfices.



Constellation Brands grimpe de son côté de 7,1% après avoir dépassé les projections des analystes à la fois au niveau des ventes et des résultats.



