Wall Street : les indices repartent de l'avant avec les techs

12/10/2020 | 17:07

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi matin, portée comme souvent par les valeurs technologiques en attendant le coup d'envoi, demain, de la saison des résultats de troisième trimestre.



Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones prend 0,6% à 28,762.8 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 1,5% à 11.759,8 points.



Wall Street aligne une quatrième séance de progression consécutive qui lui permet de revenir encore un peu plus près de ses pics historiques atteints au début du mois de septembre.



Les investisseurs attendent désormais de prendre connaissance des résultats trimestriels des entreprises afin de savoir s'ils peuvent pousser plus en avant le récent redressement des indices.



Le premier vrai test interviendra demain, avec les publications de JPMorgan Chase et Citigroup, qui seront suivies mercredi par les annonces de trois autres grandes banques, Bank of America, Goldman Sachs et Wells Fargo.



Pour mémoire, les bénéfices des sociétés du S&P 500 sont attendus en moyenne en baisse de 21% sur le trimestre écoulé, à en croire les dernières données FactSet, en comparaison de la chute de plus de 25% qui était encore anticipée en juin dernier au titre du troisième trimestre.



L'autre actualité chaude du moment - la perspective d'un accord concernant la mise en place d'un nouveau plan de soutien économique au Congrès - semble également faire grimper Wall Street.



Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, et Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, ont en effet prévu de se rencontrer cette semaine afin de s'entendre sur un 'package' qui pourrait atteindre 1.800 milliards de dollars.



Côté valeurs, Apple s'adjuge 3,6% en amont de la présentation de son nouveau smartphone, l'iPhone 12.



Amazon bondit de son côté de 3,5% à la veille de son 'Prime Day', sa grande journée de soldes en ligne qui intervient cette année un mois avant Thanksgiving.



Twitter s'envole de son côté de plus de 5%, porté par un relèvement de recommandation à l'achat des analystes de Deutsche Bank.



Les volumes devraient toutefois rester relativement réduits en l'absence du compartiment obligataire pour cause de 'Columbus Day', journée fériée aux Etats-Unis, ce qui explique l'absence de statistiques économiques au programme aujourd'hui.



