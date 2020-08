Wall Street : les indices tout près de leurs sommets

17/08/2020 | 15:27

La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note favorable lundi matin, les indices se maintenant tout près de leurs records historiques malgré l'absence de catalyseurs haussiers.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais gagnent entre 0,4% et 0,8%, annonçant un début de séance dans le vert.



Vendredi, à Wall Street, les investisseurs avaient fait le nécessaire pour maintenir les indices américains à flot, au contact de leurs records absolus.



Le Dow Jones s'adjugeait au final 0,1% et le Nasdaq cédait 0,2%, ce qui lui permettait néanmoins de conserver une avance de près de 0,1% sur l'ensemble de la semaine.



'Les marchés font preuve de résistance avec un S&P 500 qui se rapproche de nouveaux plus hauts absolus (désormais situés à moins de 1%) en dépit de l'absence d'améliorations notables dans les négociations concernant le plan de relance destiné à contrecarrer les effets du coronavirus', constatent les équipes de Raymond James.



Portée par de bons chiffres économiques, Wall Street a connu un net mouvement de hausse depuis le début du mois d'août, une dynamique qui a essentiellement profité aux valeurs industrielles, financières et énergétiques, au détriment du secteur de la technologie.



Ce mouvement pourrait néanmoins ralentir au cours des semaines qui viennent si les investisseurs devaient se reposer sur leurs lauriers et décider de ne pas poursuivre le mouvement de rotation en cours, avertissent les spécialistes.



'Un facteur de risque mis en avant par de nombreux analystes est la cherté du marché de l'immobilier, à un moment où la croissance des salaires s'avère particulièrement faible', s'inquiète notamment Sébastien Galy, stratégiste macro senior chez Nordea Asset Management.



Publié ce matin, l'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York a chuté pour s'établir à seulement +3,7 en août, après +17,2 en juillet, alors que le consensus anticipait pour sa part un indice en léger repli vers +15.



Pour mémoire, le seuil de zéro marque la limite entre expansion et contraction de l'activité.



