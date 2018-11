Wall Street : les inquiétudes demeurent

20/11/2018 | 15:30

La Bourse de New York devrait débuter dans le rouge mardi matin, poursuivant sa correction de la veille dans un marché inquiet sur une toute une série de sujets.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat futur sur l'indice S&P 500 cède 1,6% et celui sur le Nasdaq 100 lâche 2,2%, annonçant un lourd repli à l'ouverture.



Wall Street avait déjà lourdement chuté lundi, un recul largement prévisible au vu de la montée des ressentiments entre la Chine et les Etats-Unis au sommet de l'APEC pendant le week-end dernier.



Résultat, le Dow Jones décrochait de 1,6% au bout des échanges et le Nasdaq dévissait de plus de 3%.



Certains stratèges décrivent désormais un climat de 'haute inquiétude' sur les marchés d'actions américains.



'Les récentes données économiques continuent de suggérer une modeste croissance économique à court terme, avec peu de danger d'inflation', commentent les équipes de Raymond James.



'Malgré cela, les investisseurs restent inquiets sur toute une série de sujets', constate le gérant américain.



'Pour autant, (...) le président de la Fed Jerome Powell semble confiant sur la bonne santé de l'économie et sa capacité à encaisser de nouvelles hausses de taux', rassure Raymond James.



Les investisseurs attendent avec beaucoup d'impatience les premiers chiffres de ventes du week-end de Black Friday, qui démarre ce vendredi et marque le coup d'envoi des achats des fêtes de fin d'année.



Pour les analystes d'IG, l'actuelle consolidation devrait conduire le Dow Jones à retracer les 24.600 points, mais aucune accélération baissière n'est à envisager avant un retour vers les 24.120 points.



Côté indicateurs, les mises en chantier de logements ont augmenté de 1,5% en octobre aux Etats-Unis, mais les permis de construire se sont tassées de 0,6%, une évolution de nature à confirmer les craintes d'un essoufflement du marché immobilier évoquées par certains.



