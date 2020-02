Wall Street : les inquiétudes demeurent

10/02/2020 | 15:27

Wall Street devrait marquer une pause lundi après ses gains confortables de la semaine passée, les investisseurs reprenant leur souffle à l'occasion d'une séance prudente liée aux inquiétudes concernant la propagation du coronavirus.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cédaient entre 0,2% et 0,3%, annonçant un début de journée en territoire négatif.



Le Dow Jones avait gagné 3% la semaine dernière et le S&P avait repris 3,2%, signant leur meilleure performance hebdomadaire depuis juin 2019, mais l'appétit pour le risque s'était un peu délité à la veille du weekend malgré les bons chiffres du marché de l'emploi.



Beaucoup d'informations contradictoires continuent de circuler au sujet de l'épidémie de coronavirus, certaines rassurantes avec la réouverture de certaines usines lundi, d'autres plus alarmantes compte tenu du nombre de victimes.



Xi Jinping, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, a déclaré lundi que la situation restait 'très grave' pour le moment, 97 nouveaux décès ayant été signalés dimanche en Chine.



La pandémie oblige les investisseurs à repenser le scénario de croissance qu'ils avaient pu établir pour les prochains mois.



'Une reprise en J de la croissance mondiale semblait se dessiner pour 2020', rappellent les équipes de BNP Paribas.



'L'épidémie de coronavirus a modifié le scénario et, désormais, la question est de savoir si la reprise sera en V, en U ou en L', précise la banque française.



Dans ces conditions, les marchés d'actions pourraient plafonner pendant quelque temps encore, préviennent les stratèges de J.P. Morgan Asset Management.



'Nous ne serions pas surpris de voir les actifs risqués stagner temporairement en raison de l'incertitude sur les dégâts occasionnés à l'activité économique par l'irruption du virus et des progressions importantes déjà enregistrées par les marchés au quatrième trimestre 2019', souligne le gestionnaire d'actifs.



La saison des résultats continue par ailleurs de battre son plain et les publications de PepsiCo, Nvidia et Cisco sont attendues dans les jours qui viennent.



