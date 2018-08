Wall Street : les inquiétudes l'emportent à nouveau

17/08/2018 | 16:44

Sans grande surprise, Wall Street est repartie à la baisse vendredi matin après avoir signé la veille sa plus forte hausse en quatre mois et suite à la publication d'indicateurs économiques mitigés.



Une heure après la clôture, le Dow Jones recule de 0,1% à 25.543,8 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,6% à 7760,9 points.



Porté par les bons résultats de Walmart et un regain d'optimisme concernant les relations commerciales avec la Chine, le Dow Jones avait grimpé de 1,6% hier, soit sa meilleure performance depuis le 10 avril.



'Le problème, c'est que les investisseurs continuent encore de beaucoup s'interroger sur les questions géopolitiques', commente un trader.



Pour beaucoup d'observateurs, le manque de dynamisme du marché et l'absence de solutions en Turquie laissent penser que la volatilité et l'aversion au risque sont parties pour durer.



Côté statistiques, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs, ressorti à 95,3 en août contre 97,9 en juillet, un nouveau plus bas de 11 mois.



Petite consolation, l'indice Conference Board des indicateurs avancés, attendu en hausse de 0,5% en juillet, a grimpé de 0,6% le mois dernier, notamment grâce à la composante de l'emploi.



Sur le plan des valeurs, John Deere chute de plus de 4% après la parution de résultats trimestriels inférieurs aux prévisions du marché.



Peu coutumier des déceptions, le fabricant de puces graphiques Nvidia lâche également plus de 4% après des performances trimestrielles certes supérieures aux prévisions, mais des prévisions moins brillantes que prévu.



