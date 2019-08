Wall Street : les inquiétudes persistent

07/08/2019 | 15:21

Wall Street devrait repartir en baisse mercredi après son rebond de la veille, les investisseurs se montrant toujours aussi inquiets concernant les conséquences de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.



Quelques minutes avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains abandonnent autour de 1%, annonçant une ouverture en territoire négatif.



Les craintes persistantes sur les effets de la rivalité sino-américaine laissent augurer, comme au cours des dernières séances, d'une forte volatilité des échanges.



Difficile, effectivement, de se montrer euphorique alors que Larry Kudlow - le directeur du conseil économique de Donald Trump - a déclaré hier que les Etats-Unis ne pouvaient tolérer la dévaluation du yuan.



Le conseiller de la Maison Blanche a par ailleurs indiqué que les sanctions douanières à l'encontre de Pékin pouvaient être 'renforcées'.



'Les marchés sont, à juste titre, nerveux', réagit-on chez DWS.



'Pour le moment, il est peu probable que le conflit (...) s'apaise', prévient la filiale de gestion d'actifs de Deutsche Bank.



D'après les chartistes d'IG, la perspective d'un rebond des marchés sur le court terme n'est pas à remettre en question tant que l'indice Dow Jones se maintient au-dessus de la zone des 25.700 points.



Sur le front des valeurs, Disney est attendu en baisse de plus de 5% à l'ouverture après que le groupe de médias a annoncé de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, notamment grevés par l'acquisition des actifs de Fox.



