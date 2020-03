Wall Street : les inquiétudes persistent malgré la Fed

16/03/2020 | 14:20

La Bourse de New York devrait ouvrir en forte baisse lundi matin, les inquiétudes sur les répercussions du coronavirus demeurant au premier plan malgré de nouvelles mesures choc de la part de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains perdent tous autour de 4,5%, un score qui reste figé depuis la mise en place, pendant la nuit, de dispositifs dits 'coupe circuit'.



Sans attendre sa réunion prévue cette semaine, la Fed a dévoilé dimanche de nouvelles mesures exceptionnelles de soutien aux marchés, prévoyant un retour à une politique de taux zéro et la reprise d'un programme de rachat d'actifs de 700 milliards de dollars.



Ce geste n'a cependant eu aucun effet sur les contrats futurs américains, qui se sont enfoncés dans le rouge en dépit des annonces de la banque centrale américaine.



La tendance reste pénalisée par la persistance de la crainte d'une récession de l'économie mondiale, confirmée par les nombreux avertissements lancés depuis quelques jours par les sociétés cotées.



'Les perspectives de l'économie mondiale ont radicalement changé au cours des derniers jours, des dernières heures même, à la suite des mises en quarantaine totale ou partielle de la population décidées en Europe et aux Etats-Unis', explique Bruno Cavalier, l'économiste en chef du groupe financier Oddo BHF.



'L'impact immédiat est une baisse importante du volume et de la productivité du travail, autrement dit une récession', souligne-t-il.



Certains analystes, comme Joachim Felsn, le conseiller économique international de Pimco, se montre encore plus pessimiste.



'Face à la plus grave crise sanitaire mondiale depuis plus d'un siècle, les responsables de la politique budgétaire et monétaire du monde entier devront tout mettre en oeuvre pour éviter que ce qui ressemble actuellement à une récession inévitable ne se transforme en dépression, et que les marchés financiers ne passent d'un repli à un effondrement', souligne l'analyste.



Le salut pourrait en particulier venir de la mise en place de mesures fiscales et budgétaires, une annonce qui pourrait survenir dès cet après-midi à l'issue de la visioconférence que tiendront les dirigeants du G7 afin d'établir un réponse 'coordonnée' face à la crise.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.