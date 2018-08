Wall Street : les investisseurs affichent leur conviction

07/08/2018 | 15:14

Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mardi matin malgré l'absence de publications de résultats ou d'indicateurs économiques, les rares investisseurs présents en cette période de trêve estivale souhaitant voir se prolonger le récent mouvement haussier.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices américains avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les marchés américains s'étaient longtemps montrés hésitants lundi, mais les acheteurs avaient fini par reprendre le dessus en poussant les principaux indices un peu plus près de leurs records absolus.



Les indices semblent continuer à bénéficier de l'effet favorable lié à la saison des résultats du dernier trimestre, même si celle-ci commence à toucher à sa fin.



D'après FactSet, pour les 81% sociétés du S&P 500 qui ont d'ores et déjà publié leurs résultats, le taux de croissance moyen des bénéfices s'est établi à 24% au deuxième trimestre, soit largement mieux que la prévision initiale de 20%.



En l'absence d'indicateurs macro-économiques majeurs, toute l'attention des investisseurs se portera - dans la soirée - sur la parution des derniers comptes trimestriels du géant des médias et du divertissement Disney.



A noter que l'absence de nouveaux éléments traduisant une aggravation de la guerre commerciale entre Washington et Pékin a fait retomber le niveau de stress à des planchers quasiment historiques.



Hier, à New York, l'indice de volatilité VIX s'est détendu de 3,2% à 11,25 points, démontrant la confiance à toute épreuve des investisseurs et leur conviction que rien de fâcheux ne saurait survenir cet été.



