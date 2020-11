Wall Street : les investisseurs digèrent l'annonce de Pfizer

10/11/2020 | 15:21

Wall Street devrait débuter sur une note indécise mardi matin, marquant une pause au lendemain de nouveaux records inscrits dans la foulée des résultats encourageants obtenus par le projet de vaccin contre le Covid-19 de Pfizer.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones progresse de 0,6%, mais celui sur le Nasdaq Composite cède 1,3%, annonçant un début de séance incertain.



Les trois grands indices new-yorkais avaient oscillé tout au long de la séance entre gains confortables et consolidation limitée hier, les investisseurs se demandant si l'élan imprimé par Pfizer est de nature à se prolonger.



Le laboratoire pharmaceutique a pris de court tous les intervenants de marché hier en annonçant que son vaccin expérimental contre le coronavirus avait obtenu un taux d'efficacité de 90% en essais cliniques de phase III.



Cette annonce encourageante a constitué le principal, sinon le seul, facteur de l'envolée des places boursières mondiales hier.



Les investisseurs se sont rués sur les valeurs cycliques, qui étaient particulièrement délaissées depuis quelques mois, et ont boudé au contraire les titres technologiques, considérés comme les grands bénéficiaires du confinement.



L'absence de résultats et d'informations macroéconomiques majeures aujourd'hui pourrait donner aux opérateurs la possibilité de prendre encore quelques profits aujourd'hui.



'La difficulté pour les marchés, ca va être de voir les chiffres de l'épidémie s'envoler cet hiver et la croissance tomber en panne en attendant la distribution en masse du vaccin, peut-être à la mi-2021', explique UBS.



Aucune statistique de premier plan ne figure à l'agenda aujourd'hui.



