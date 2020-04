Wall Street : les investisseurs disposés à accroître la ligne

08/04/2020 | 15:23

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mercredi matin au lendemain d'une séance marquée par un inattendu retournement baissier, les investisseurs semblant se montrer à nouveau disposés à acheter des actions en dépit du contexte sanitaire préoccupant.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent en moyenne de 1%, annonçant une ouverture positive.



Les marchés d'actions américains avaient réussi à reprendre des couleurs en début de semaine à la faveur d'une série de chiffres jugés encourageants concernant la lutte contre l'épidémie de nouveau coronavirus.



Certains analystes estiment toutefois que les investisseurs sont allés trop vite en besogne, alors que le Japon a décidé de déclencher hier l'état d'urgence sanitaire, que la Chine renforce ses mesures anti-pandémie et que la ville de New York doit faire face à un nombre record de victimes.



S'ajoutent à cela les nombreuses incertitudes entourant les conséquences économiques de la pandémie, qui commencent à prendre forme en chiffres, comme l'illustre la prévision d'une contraction du PIB français de 6% au premier trimestre rendue publique ce matin par la Banque de France.



Pour le trimestre en cours, les observateurs s'attendent à ce que l'activité économique chute d'au moins 10% en Europe comme aux Etats-Unis.



'Les dividendes sont réduits, les bénéfices s'effondrent, et les défauts de paiement vont se multiplier', prévient Steven Bell, chef économiste et gérant de portefeuilles chez BMO GAM.



'Mais les marchés sont tournés vers l'avenir: ils sont convaincus que la situation actuelle se révélera temporaire (...) et que la dynamique haussière reprendra à l'issue de la crise', assure le professionnel.



La peur de rater le train du rebond ('fear of missing out', FOMO) semble par ailleurs l'emporter sur la crainte de voir les marchés éventuellement rechuter en avril ou en mai, lorsque ces statistiques économiques désastreuses seront officialisées.



Les investisseurs continuent également de miser sur un afflux de liquidités et de mesures 'non conventionnelles', à commencer par la mise en oeuvre prochaine aux Etats-Unis d'un plan d'investissement massif consacré aux infrastructures.



En ce sens, les investisseurs analyseront de près les 'minutes' de la réunion du 15 mars de la Fed, qui paraîtront en fin de matinée, en quête d'indications sur d'éventuelles nouvelles mesures de soutien à l'activité.



