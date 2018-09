Wall Street : les investisseurs gardent la main malgré l'ISM

04/09/2018 | 16:46

Wall Street a ouvert en repli mardi matin, dans le sillage des Bourses asiatiques et européennes, alors que le contexte commercial international continue d'inquiéter les investisseurs.



Environ une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,2% à 25.910,2 points, tandis que le Nasdaq lâche 0,3% à 8084 points.



'Sur le plan géopolitique, les Etats-Unis et le Canada se montrent incapables d'établir un nouvel accord capable de se substituer à l'Alena et les négociations ne devraient pas reprendre avant mercredi', déplorent les analystes de Wells Fargo.



'Pendant le week-end, le président Trump a par ailleurs réitéré sa volonté de mettre en place une surtaxation à hauteur de 25% sur quelque 200 milliards de dollars de produits chinois à compter de jeudi', rappelle la banque américaine.



Les investisseurs ignorent par ailleurs une statistique d'activité plutôt encourageante.



Reflétant une accélération de la croissance du secteur manufacturier des Etats-Unis, l'indice ISM (Institut for Supply Management) s'est établi à 61,3 pour le mois écoulé, contre 58,1 en juillet, alors même que le consensus visait un repli vers 57,6.



Publié un peu plus tôt dans l'après-midi, l'indice PMI manufacturier d'IHS Markit s'est par contre contracté, passant de 55,3 à 54,7 d'un mois sur l'autre : il a retrouvé son plus bas niveau depuis neuf mois.



Les dépenses de construction se sont accrues de 0.1% en juillet, soutenues par le secteur public, d'après les derniers chiffres du Département du Commerce.



Du côté des valeurs, Ford avance de 0,5% après avoir fait état de 218.504 véhicules vendus le mois dernier aux Etats-Unis, une hausse de 4,1% en comparaison annuelle.



