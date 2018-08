Wall Street : les investisseurs minimisent le risque turc

13/08/2018 | 16:37

Wall Street a ouvert en hausse lundi matin, les investisseurs paraissant minimiser le risque d'escalade de la crise turque, qu'ils jugent surtout dangereux pour l'Europe.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance ainsi de 0,2% à 25.355,9 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,4% à 7870,6 points.



Beaucoup de spécialistes évoquent un risque de contagion limité après la dégringolade de la livre turque, les montants en jeu restant relativement réduits et les banques espagnoles étant véritablement exposées.



'Quand même, l'économie turque et le secteur financier européen sont tellement entremêlés qu'il se dit que la BCE réfléchirait à un plan consistant à retarder toute hausse de taux après l'été 2019', indique un trader.



L'apaisement des craintes d'une escalade du conflit syrien se traduit par une petite consolidation du dollar, mais pas par un retournement à la hausse des cours du pétrole.



Sur le marché des changes, le dollar recule de 0,1% face à la monnaie européenne, permettant à l'euro de se rapprocher de 1,1425 dollar.



Le baril de brut léger américain fait lui preuve d'une certaine lourdeur, abandonnant 0,6% à 67,2 dollars.



Sur le plan des valeurs, Tesla avance de 0,3% après avoir fait part de certaines avancées de son projet de retrait de la cote, et notamment de discussions sérieuses avec Fonds souverain saoudien.



Netflix se maintient dans le vert (+0,1%) malgré l'annonce du départ de son directeur financier David Wells, qui gérait les finances du groupe depuis 2010.



Aucun indicateur économique ne figure à l'agenda aujourd'hui.



