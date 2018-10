Wall Street : les investisseurs optent pour la prudence

05/10/2018 | 16:51

La Bourse de New York connaît un nouveau passage à vide vendredi, l'aversion au risque restant prédominante après des chiffres de l'emploi mitigés et le récent regain de tension sur l'obligataire.



Environ une heure après l'ouverture, le Dow Jones cède ainsi 0,2% à 26.583,1 points, tandis que le Nasdaq Composite perd 0,3% à 7854,2 points.



La publication du rapport sur l'emploi américain du mois de septembre a constitué une grosse surprise ce matin, avec seulement 134.000 emplois créés alors que le consensus visait autour de 185.000 nouveaux jobs.



Paradoxe surprenant, le taux de chômage a rechuté de 3,9% vers 3,7% le mois dernier.



'Il n'avait jamais été aussi bas depuis 1969', souligne un trader.



Les investisseurs optent malgré tout pour la prudence face aux tensions persistantes qui règnent sur le compartiment obligataire.



Sur le marché des Treasuries, le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans se détend un peu vers 3,21%, mais demeure à des niveaux records depuis 2011.



'On peut quand même s'attendre à ce qu'il se tasse courant 2019, lorsque la Fed annoncera une pause dans le relèvement de ses taux d'intérêt', prédit un trader.



Reste que la remontée des rendements obligataires constitue une mauvaise nouvelle pour les entreprises américaines, et donc pour les actions, en étant synonyme d'un renchérissement des coûts d'emprunt.



Du côté des valeurs, la chaîne de magasins d'entrepôt Costco chute de plus de 3% après avoir fait état d'une contraction de son bénéfice opérationnel sur son dernier trimestre, en dépit d'une croissance toujours robuste de ses ventes.



A noter enfin le nouveau trou d'air de Tesla (-4,7%) suite à un énième tweet provocateur de son patron Elon Musk, qui a trouvé une nouvelle dénomination derrière l'acronyme de la SEC, le gendarme boursier américain l'ayant rappelé à l'ordre: 'Shortseller Enrichment Commission', c'est-à-dire 'commission d'enrichissement des vendeurs à découvert'.



