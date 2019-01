Wall Street : les investisseurs poursuivent leurs achats

16/01/2019 | 16:41

Les Bourses américaines confirment leur retour en grâce mardi matin, les investisseurs profitant d'un retour de l'optimisme pour poursuivre leurs rachats d'actions.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance ainsi de 0,6% à 24.217,1 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,7% à 7070,5 points. Le S&P 500 progresse pour sa part de 0,5% à 2622,2 points.



'Ces gains font suite à une séance déjà favorable hier, qui avait vu le S&P finir en hausse de 1% et clôturer au-dessus des 2600 points, une première depuis le mois de décembre', rappellent les analystes de Wells Fargo.



Les financières portent le début de séance grâce aux résultats meilleurs qu'attendu de deux grandes banques, qui relèguent au second plan les incertitudes liées au Brexit suite au vote du Parlement britannique hier.



Bank of America - qui a annoncé une multiplication par trois de son bénéfice au quatrième trimestre - bondit de plus de 6%.



Goldman Sachs prend également plus de 6% après avoir fait état d'un bénéfice net de 2,5 milliards de dollars au dernier trimestre, soit 6,04 dollars par action, contre un consensus de l'ordre de 4,90 dollars.



Plus généralement, l'indice bancaire S&P Financials progresse de 0,8%.



Côté indicateurs, le Département du Commerce a annoncé que les prix à l'importation avaient chuté de 1% en décembre, alors qu'ils étaient attendus en baisse de 1,3%.



En excluant les produits pétroliers, dont les prix ont plongé de 9,2%, les prix à l'importation sont toutefois restés atones.



