Wall Street : les investisseurs poursuivent leurs achats

30/08/2019 | 15:27

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin, profitant de la remontée des rendements obligataires pour terminer le mois d'août dans le vert.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains prennent tous autour de 0,5%, annonçant un début de séance favorable.



Hier, Wall Street avait terminé en beauté ce qui devrait s'avérer être l'une des toutes meilleures séances du mois d'août.



Le regain de confiance des investisseurs a été motivé par la perspective d'une reprise des pourparlers entre Washington et Pékin sur les questions douanières.



Le Dow Jones, notamment, a eu une belle occasion de se redresser et s'est empressé de la saisir. A la clôture, l'indice industriel affichait des gains de plus de 1,2%.



Il est vrai que les marchés ont l'habitude de terminer les mois calendaires au plus haut et les intervenants ont visiblement à coeur d'effacer les mauvais souvenirs du début du mois d'août.



Pour les stratèges de BofA Merrill Lynch, il est toujours temps d'acheter des actifs risqués, pour lesquels ils disent avoir identifié un signal d'achat pour la première fois depuis le début de l'année.



La banque d'affaires américaine juge, effectivement, que la mise en place de politiques monétaires accommodantes devrait permettre de différer la menace d'une rechute en récession.



Dans sa note, BofA Merrill Lynch rappelle que les marchés boursiers ont pris 6,3% en moyenne lors des trois mois ayant suivi l'apparition des 16 derniers signaux d'achat, c'est-à-dire depuis 2000.



Autre bonne nouvelle, les rendements des obligations d'Etat repartent à la hausse, le taux des Treasuries à 10 ans dépassant désormais 1,51%, ce qui montre que les gérants ne cherchent plus nécessairement à protéger leur portefeuille contre une éventuelle récession.



Les indicateurs économiques publiés dans la matinée confirment cette impression favorable.



Les dépenses des ménages américains ont notamment grimpé de 0,6% en juillet, selon le Département du Commerce, dépassant ce qu'anticipaient les économistes en moyenne (+0,5%).



