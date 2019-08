Wall Street : les investisseurs poussés à la prudence

22/08/2019 | 15:25

La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement jeudi matin, les investisseurs adoptant des positions prudentes avant le début de la réunion de Jackson Hole, qui intervient dans un contexte d'interrogations sur la croissance.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains progressent de moins de 0,2%, annonçant un début de séance en modeste hausse.



Les investisseurs attendent avec impatience le coup d'envoi, aujourd'hui, du symposium de Jackson Hole qui réunit les principaux banquiers centraux dans le Wyoming autour du thème des 'défis de la politique monétaire'.



L'intervention du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sera particulièrement suivie dans la journée de demain.



'Le marché en saura alors davantage sur ce qu'envisage la Fed à horizon fin d'année', explique Vincent Ganne, analyste chez TradingView France.



'Tout l'enjeu monétaire est de savoir si la Fed envisage encore de baisser ses taux, et donc d'adopter un cycle baissier de ses taux, ou si la baisse du 31 juillet était une baisse isolée', ajoute-t-il.



Les investisseurs auront à coeur de savoir ce que le patron de la Fed a en tête, alors que les 'minutes' de l'institution - publiées hier - ont révélé d'importantes divisions sur la question de la nécessité et de l'ampleur des baisses de taux au sein de la banque centrale américaine.



Les indicateurs du jour n'ont en outre guère enthousiasmé les opérateurs, malgré l'annonce d'une baisse à 209.000 des nouvelles allocations chômage la semaine dernière, contre 221.000 la semaine précédente.



Les analystes tablaient, pour leur part, sur une baisse plus modeste, de l'ordre de 216.000 inscriptions.



Les indicateurs avancés du Conference Board paraîtront, eux, dans le courant de l'après-midi.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.