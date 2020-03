Wall Street : les investisseurs reprennent leur souffle

25/03/2020 | 14:26

La Bourse de New York devrait reprendre son souffle mercredi matin après avoir signé hier une hausse de plus de 11%, c'est-à-dire sa plus forte progression en une seule séance depuis 1933.



A quelques minutes de l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices new-yorkais affichent des scores contrastés, annonçant un début de séance en ordre dispersé.



Comme prévu, le Congrès américain a validé dans la nuit le plan de soutien à l'économie de 2.000 milliards de dollars mis en place par l'administration Trump, montant qui représente à lui seul près de 10% du PIB des Etats-Unis.



A titre de comparaison, le stimulus adopté par l'administration Obama en 2009 ne s'était élevé qu'à 800 milliards de dollars, soit l'équivalent de 5,5% du PIB américain de l'époque.



Ce plan de relance sans précédent - qui vient s'ajouter à l'ensemble des dispositifs spectaculaires dévoilés au cours des derniers jours par la Fed - doit comprendre plusieurs leviers d'action.



Au-delà du paiement direct de 1200 dollars qui a été promis à tous les américains, 500 milliards de dollars de prêts seront alloués aux grandes entreprises, 367 milliards aux PME et 130 milliards aux hôpitaux.



Le secteur aérien devrait, lui, bénéficier d'une manne de quelque 25 milliards de dollars.



Si certains analystes estiment que ces mesures devraient permettre de remettre l'économie américaine sur les rails - en évitant notamment la menace d'un 'credit crunch' (tarissement du crédit) - d'autres professionnels se montrent plus sceptiques.



'Si l'on excepte l'effort américain, les autres gouvernements du monde ne devraient contribuer qu'à hauteur de 10% environ de ce qui est nécessaire pour compenser les conséquences négatives de notre scénario de base', estiment ainsi les équipes d'Unigestion.



'A notre avis, ce n'est pas suffisant', assène le spécialiste des investissements alternatifs.



Avec cette promesse de relance budgétaire et la perspective d'un soutien illimité, les marchés boursiers semblent néanmoins disposés d'une base solide pour repartir à la hausse dans les prochains jours.



'Pour les investisseurs qui recherchent des opportunités relativement sûres en vue d'entrer sur le marché, le secteur des soins de santé est une piste à envisager', suggère ainsi l'équipe de recherche et de stratégie de SPDR.



Investir sur l'ensemble du secteur est une bonne façon d'essayer de miser sur l'entreprise qui réussira la première à développer un vaccin contre le coronavirus.



D'après Steven Bell, chef économiste et gérant de portefeuilles chez BMO GAM, cette semaine devrait se caractériser par un certain 'rally', en partie technique.



'Les vendeurs 'forcés' des dernières semaines achètent maintenant des actions pour rétablir leurs objectifs d'allocation dans des portefeuilles équilibrés', explique le professionnel.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.