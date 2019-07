Wall Street : les investisseurs revoient leurs copies

09/07/2019 | 15:12

La Bourse de New York devrait débuter en légère baisse une séance estivale qui s'annonce plutôt calme, les investisseurs restant dans l'expectative des prochaines annonces de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices américains abandonnent entre 0,3% et 0,4%, laissant entrevoir un repli modéré à l'ouverture.



Hier déjà, Wall Street avait consolidé tout au long de la séance au sein d'un étroit canal. Après une ouverture en recul de 0,3%, le Dow Jones avait perdu jusqu'à 0,5% avant de terminer sur un repli de 0,4%.



'Les marchés sont en train de s'ajuster aux nouvelles attentes autour de la Fed', explique un trader.



'Les investisseurs disent au revoir au scénario dit 'goldilocks', un mélange de croissance équilibrée, de taux bas et d'inflation maîtrisée dans lequel ils s'étaient confortablement installés dernièrement', poursuit le professionnel.



'On se situe désormais dans une zone intermédiaire, où les espoirs d'une baisse rapide et agressive des taux doivent être repoussés dans le temps', conclut-il.



Les intervenants en sauront davantage demain, puisque la Réserve fédérale divulguera les 'minutes' de sa dernière réunion de politique monétaire. Jerome Powell s'exprimera également devant le congrès mercredi et jeudi.



Le président de l'institution doit également intervenir dans la matinée d'aujourd'hui à l'occasion d'une conférence organisée par la Fed de Boston sur les 'stress tests' bancaires.



Aucun autre rendez-vous d'importance ne figure à l'agenda du jour.



