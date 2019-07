Wall Street : les investisseurs temporisent

18/07/2019 | 15:17

Wall Street devrait ouvrir en léger repli jeudi, les investisseurs temporisant dans un contexte d'incertitude alors que les indices boursiers restent proches de leurs niveaux historiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les principaux indices américains cèdent entre 0,1% et 0,2%, annonçant une ouverture négative.



Depuis quelques jours, les marchés affichent leur préoccupation face à une série de tweets de Donald Trump dans laquelle le président américain menace de surtaxer les produits chinois qui ne le sont pas encore.



D'après certains médias, les pourparlers commerciaux entre Washington et Pékin se trouveraient de nouveau au point mort, les deux camps ne parvenant pas à s'entendre sur le sort à réserver à l'équipementier télécoms chinois Huawei.



Par ailleurs, les premières publications de la saison des résultats aux Etats-Unis ont mis en lumière la fragilité de certaines entreprises face au ralentissement de la croissance mondiale.



Netflix a ainsi fait état hier soir d'un nombre de nouveaux abonnés pratiquement inférieur de moitié par rapport aux attentes à l'international (2,7 millions contre cinq attendus).



Morgan Stanley a néanmoins su rassurer les investisseurs ce matin en dévoilant un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, grâce notamment à la vigueur de son activité de gestion de fortune.



Les indicateurs économiques demeurent, eux, toujours aussi mitigés, voire tout bonnement contradictoires.



Si l'indice de la Fed de Philadelphie a grimpé à 21,8 en juillet, traduisant une forte accélération de l'expansion manufacturière autour de Philadelphie, les inscriptions aux allocations chômage sont, elles, remontées à 216.000 la semaine dernière, contre 208.000 la semaine précédente.



Au contraire des derniers épisodes de consolidation - qui avaient su attirer les acheteurs - le mouvement de repli actuel ne constitue pas forcément une opportunité d'achat, estiment certains stratèges.



'Un passage de l'indice Dow Jones sous le seuil des 27.288 points enverrait un signal incontestablement baissier sur le court terme', avertit-on ainsi chez IG.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.