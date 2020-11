Wall Street : les investisseurs verrouillent leurs gains

Les marchés américains ont ouvert la séance en ordre dispersé jeudi à Wall Street, le Nasdaq étant porté par ses composantes biotechnologiques comme Moderna, tandis que le Dow Jones est entraîné dans le rouge par ses valeurs bancaires, qui avaient fortement progressé la veille.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones se replie de 0,5% et refranchit à la baisse le seuil des 30.000 points qu'il avait débordé la veille, là où le Nasdaq Composite grappille encore 0,1% à 12.049 points.



Une avalanche d'indicateurs économiques divergents semblent inciter les investisseurs à la prudence avant le week-end prolongé de Thanksgiving.



Les prises de bénéfices sont notamment favorisées par les chiffres moins bons que prévu du chômage américain, qui montrent que le marché du travail n'est pas encore en voie de normalisation.



Alors qu'elles étaient attendues en baisse, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 30.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, selon les chiffres publiés ce mercredi par le Département du Travail.



Autre déception, les commandes de biens durables n'ont augmenté que de 1,3% en octobre en rythme séquentiel, après une hausse de 2,1% au mois de septembre, selon les chiffres du Département du Commerce.



Le moral du consommateur américain s'est par ailleurs dégradé en novembre, au vu de l'indice de confiance de l'Université du Michigan qui ne s'établit finalement qu'à 76,9, contre 81,8 pour le mois d'octobre.



Les investisseurs préfèrent donc verrouiller leurs gains après la forte hausse des dernières semaines, la plus forte de l'histoire de New York pour un mois de novembre, et à la veille de Thanksgiving, journée fériée durant laquelle Wall Street sera fermée.



Les intervenants de marché commencent également à s'inquiéter de niveaux de valorisation jugés élevés.



Certains analystes font remarquer que le ratio 'capitalisation/PIB' explose désormais tous les records à 179,1 tandis que le PER du S&P 500 s'établit au-delà de 33, tout proche des records de mars 2000.



Côté valeurs, le fabricant de machines agricoles Deere progresse de 2,5% après avoir fourni des perspectives optimistes à l'occasion de la parution de ses derniers résultats trimestriels.



HP prend également le chemin de la hausse (+4%) après avoir dépassé les attentes du marché avec ses performances sur le dernier trimestre.



Enfin, Gap décroche de plus de 10% après avoir dévoilé des perspectives de résultats jugées décevantes pour les mois à venir.



