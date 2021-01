Wall Street : les investisseurs voient le bon côté des choses

Attendue sur une note hésitante, la Bourse de New York a pris le chemin de la hausse mercredi matin, la victoire annoncée des deux candidats démocrates aux élections sénatoriales de Géorgie étant finalement vue du bon côté.



Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge 1,4% à 30.815,9 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote 0,1% à 12.831,9 points.



A en croire les dernières estimations, le parti démocrate serait en bonne passe de remporter les deux sièges de sénateurs qui étaient en jeu en Géorgie, s'assurant de fait le contrôle du Congrès avant l'arrivée au pouvoir de Joe Biden.



Si les élections de Raphael Warnock et Jon Ossoff venaient à être confirmées, le Sénat américain compterait en effet 50 sénateurs démocrates et 50 républicains, mais la constitution prévoit que la voix de la vice-présidente Kamala Harris décide de la majorité.



Une bonne nouvelle pour des marchés qui attendent depuis de longs mois le déblocage de fonds supplémentaires afin de relancer une économie américaine qui peine à retrouver ses niveaux d'avant la crise sanitaire.



'Cela devrait se traduire par davantage de stimulus budgétaire sur le court terme', assurent les équipes de Goldman Sachs dans une note de stratégie.



Cette perspective encourageante semble plus que l'emporter sur la possibilité de prochaines hausses d'impôts ou d'une réglementation plus sévère à l'encontre des géants de la finance ou de la haute-technologie.



'On peut quand même s'attendre à un examen plus minutieux des FAANG (Facebook, Amazon , Apple, Netflix and Alphabet) avec un risque potentiel (bien qu'encore faible) de changements législatifs concernant les questions de la concurrence', prévient-on chez Wedbush.



Ces incertitudes semblent à l'origine de la sous-performance des valeurs technologiques aujourd'hui.



Tesla bondit de son côté de 3%, porté par un relèvement d'objectif de Morgan Stanley et la perspective d'un Congrès démocrate, un élément favorable pour les spécialistes des énergies vertes et des véhicules électriques.



