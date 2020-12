Wall Street : les marchés poursuivent leur train haussier

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mardi matin, le marché poursuivant son rally de fin d'année entamé il y a désormais une semaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,4% à 0,5%, annonçant un début de journée dans le vert.



Wall Street avait fini la séance d'hier sur une nouvelle série de records, Facebook, Amazon et Apple (qui est présent sur les trois indices de référence) faisant toujours office de locomotives pour les marchés.



La dernière semaine de 2020 devrait voir le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq culminer à des sommets historiques, les investisseurs ayant visiblement à coeur de terminer l'année boursière au plus haut.



Les trois indices sont tous bien partis pour terminer l'année sur des gains confortables, même si le compartiment technologique se détache largement, avec un gain annuel de 43,7% pour le Nasdaq.



Il s'agit, à ce stade, de sa meilleure performance annuelle depuis 2009.



Les professionnels voient cette tendance favorable sur les marchés américains se poursuivre en 2021, grâce notamment à une reprise économique qui s'annonce spectaculaire suite à la crise sanitaire de 2020.



Les investisseurs devraient donc commencer à préparer le terrain pour le nouvel exercice.



'Beaucoup d'analystes sont persuadés que la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier constituent la période la plus importante de l'année sur les marchés', rappelle un trader.



Le professionnel fait valoir que la direction des marchés boursiers à la fin du mois de janvier prédit correctement, dans 75% des cas, l'évolution des marchés sur l'ensemble de l'année.



Les volumes devraient toutefois restés limités en cette période de trêve des confiseurs, aucun indicateur économique de premier plan ne figurant au menu du jour.



