Wall Street : les marchés repartent à la baisse avec l'Europe

Wall Street est repartie à la baisse jeudi matin malgré la publication de statistiques plutôt encourageantes pour l'économie américaine, le Dow Jones alignant désormais cinq séances consécutives de repli.



Près d'une heure après l'ouverture, le Dow cède ainsi 0,4% à 24.973,5 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,1% à 7129,3 points.



Comme hier, les marchés d'actions américains se révèlent incapables d'inverser la vapeur alors que les circonstances semblent globalement s'y prêter.



Après une baisse de 0,1% en septembre, les ventes au détail ont en effet augmenté de 0,8% en octobre, à en croire le Département du Commerce, là où le consensus n'anticipait qu'un gain de 0,6%.



Cette statistique illustre la bonne santé de la consommation, qui représente environ les deux-tiers de l'activité économique aux Etats-Unis.



Autre facteur de soutien apparent, le baril de brut confirme son redressement et s'adjuge 0,9% à 56,7 dollars, alors que certains observateurs jugent que l'or noir n'a jamais été aussi survendu depuis le début des années 80.



'Le problème, c'est que les bonnes nouvelles entourant l'économie américaine sont contrebalancées par les incertitudes concernant la situation politique en Europe et la question du Brexit', note un opérateur.



Plusieurs membres du gouvernement britannique ont annoncé leur démission jeudi au lendemain de la présentation d'un projet d'accord avec Bruxelles sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.



Du côté des valeurs, Walmart avance de 1,4% après avoir fait mieux que prévu lors du trimestre écoulé et avoir relevé ses prévisions de résultats pour l'ensemble de l'exercice.



Cisco Systems prend 4.1% après avoir battu le consensus sur le trimestre écoulé, non seulement en termes de bénéfice mais aussi en termes de chiffre d'affaires.



