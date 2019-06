Wall Street : les mauvaises performances continuent

03/06/2019 | 15:13

Wall Street devrait de nouveau reculer lundi en début de séance avant la publication d'un indicateur de conjoncture clé, poursuivant ses contre-performances des dernières semaines.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains se replient de 0,1% à 0,3%, annonçant une ouverture plutôt défavorable.



En plein bras de fer sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine, les investisseurs suivront avec une attention particulière la publication, dans le courant de la matinée, de l'indice ISM manufacturier pour le mois dernier.



L'indice Dow Jones - qui a chuté de 3% la semaine passée - vient d'aligner six semaines consécutives de repli, ce qui constitue sa plus longue série baissière en huit ans.



Les analystes préviennent par ailleurs que le mois de juin n'est généralement pas très favorable aux marchés d'actions, notamment en raison de l'absence notable de publications de résultats d'entreprise.



D'après les données d'Argus Research, le mois de juin affiche ainsi une hausse moyenne d'à peine 0,05% depuis 1980.



Dans de telles conditions, il n'y aurait rien d'étonnant à voir l'indice S&P 500 reprendre la direction de ses plus bas du mois de mars, autour de 2730 points, préviennent les équipes d'IG.



'Une clôture en-dessous de ce seuil renforcerait encore plus la perspective baissière', prévient le courtier britannique.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.