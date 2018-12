Wall Street : les montagnes russes continuent

12/12/2018 | 15:17

La cote américaine devrait continuer à jouer aux montagnes russes mercredi, les investisseurs semblant cette fois disposés à réaliser quelques rachats à bon compte après le retournement à la baisse de la veille.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 1,2% à 1,5%, annonçant un début de séance dans le vert.



Après un démarrage sur les chapeaux de roue hier, la Bourse de New York avait fini par inverser la vapeur en fin de séance, préoccupée par les dernières déclarations tonitruantes de Donald Trump.



Wall Street s'est notamment alarmée du risque de 'shutdown' (paralysie de certaines administrations fédérales) évoqué par le président américain suite à un accrochage verbal dans le bureau ovale avec la représentante du groupe démocrate, Nancy Pelosi, au sujet du financement de la construction du mur avec le Mexique.



Après cette séance difficile - qui faisait déjà suite à plusieurs journées compliquées la semaine dernière - une volonté de chasse aux bonnes affaires pourrait néanmoins soutenir la tendance aujourd'hui, d'autant que la fin d'année approche à grands pas.



D'après un baromètre réalisé par BNP Paribas, 66% de ses clients sont aujourd'hui positifs sur les actions américaines, ce qui en fait la classe d'actifs la plus prometteuse à l'heure actuelle au sein de son domaine de couverture.



Tous les avis ne sont pas aussi favorables et certains stratèges recommandent aux investisseurs d'attacher leurs ceintures en perspective de 2019.



'S'il est vrai que le S&P 500 a déjà chuté d'environ 10% depuis le début du mois d'octobre, il ne faut pas attendre de rebond en 2019', prévient ainsi Capital Economics.



'Au vu des perspectives affichées par l'économie américain, nous pensons que l'année prochaine se terminera à un niveau inférieur à celui de celle-ci', avertit le bureau londonien.



Ce matin, le Département américain du Travail a fait état d'une stagnation de l'indice des prix à la consommation en rythme séquentiel le mois dernier, un chiffre de nature à rassurer sur l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis.



