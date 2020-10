Wall Street : les motifs d'inquiétude ne manquent pas

15/10/2020 | 15:16

Wall Street est attendue en baisse jeudi matin, à l'image des Bourses européennes qui creusent leurs pertes en début d'après-midi, l'élan donné par les bons résultats de Morgan Stanley étant balayé par les inquiétudes liées à la vigueur de la reprise et à la situation sanitaire.



Une demi-heure avant le coup d'envoi des échanges, les contrats à terme signalent une ouverture des indices de référence de la Bourse de New York en baisse de 1,2% à 1,5%.



Les principales Bourses européennes affichent toutes de lourdes pertes à l'occasion d'une séance difficile caractérisée, entre autres, par une remontée des préoccupations ayant trait à l'épidémie de Covid-19.



La décision des autorités françaises d'instaurer un couvre-feu à 21h00 pour lutter contre la propagation du virus inquiète tout particulièrement les investisseurs car elle pourrait donner un coup d'arrêt au rattrapage économique en cours.



Aux craintes autour du Covid-19 s'ajoute le pessimisme persistant concernant les négociations du Congrès américain sur la mise en place d'un nouveau plan de relance.



Steven Mnuchin - le secrétaire au Trésor américain - a prévenu hier soir qu'il était peu probable qu'un accord soit trouvé entre républicains et démocrates avant le scrutin du 3 novembre.



Autre élément de préoccupation, les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont grimpé de 53.000 à 898.000 la semaine dernière, selon le Département du Travail, par rapport aux 845.000 de la semaine précédente.



Parmi les valeurs vedettes du jour, Morgan Stanley a dévoilé ce matin un bénéfice net en progression de 25% à 2,7 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2020, soit un BPA de 1,66 dollar, dépassant ainsi d'une quarantaine de cents l'estimation moyenne des analystes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.