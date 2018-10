Wall Street : les nuages s'accumulent à l'horizon

09/10/2018 | 14:50

Les principaux indices actions de Wall Street devraient s'inscrire en retrait à l'ouverture au vu des futures, dans un contexte d'angoisse générale des investisseurs alors que les nuages s'accumulent de toutes parts à l'horizon.



'La pression sur les marchés actions s'accentue. Il est dangereux que pour une fois, elle vienne de plusieurs régions, faisant craindre qu'une croissance synchronisée l'année dernière puisse être suivie d'un freinage synchronisé', note FxPro.



'Aux Etats-Unis, la pression sur les marchés est due à une crainte que la Fed prenne une position trop dure alors que les dernières données indiquent une défaillance dans une série de chiffres solides', poursuit-il.



FxPro pointe aussi comme sources d'inquiétudes, l'accrochage entre le gouvernement populiste italien et Bruxelles en Europe, ainsi que les effets de la guerre commerciale entre Chine et Etats-Unis en Asie.



Du côté des valeurs, Microsoft a fait part de la conclusion d'un partenariat stratégique de cinq ans avec Grab, plateforme de transport à la demande, de paiement mobile et de services online-to-offline en Asie du Sud-Est.



Google, filiale du groupe Alphabet, a annoncé l'arrêt prochain de son réseau social Google+ pour les particuliers, après la découverte d'une faille de sécurité dans le code du service restée en ligne durant trois ans.



Le constructeur immobilier DR Horton indique avoir livré 14.674 logements au titre de son quatrième trimestre comptable, un nombre en augmentation de 11% par rapport à la même période de son exercice précédent.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.