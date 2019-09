Wall Street : les opérateurs limitent leurs initiatives

17/09/2019 | 15:09

La Bourse de New York devrait ouvrir en léger repli mardi matin, les investisseurs poursuivant la consolidation de la veille en attendant les conclusions de la réunion de la Réserve fédérale demain.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains reculent en moyenne de l'ordre de 0,2%, annonçant un début de séance toujours frileux.



Les intervenants devraient en effet rester prudents à la veille de l'annonce des décisions de politique monétaire de la Fed.



A l'issue de sa réunion de deux jours, la Fed devrait publier mercredi un communiqué censé déboucher sur une seconde baisse de taux en trois mois.



Attention néanmoins aux risques de déception, préviennent certains stratèges, alors que les traders voient une probabilité de 85% pour que la Fed réduise ses taux demain.



'Pour nous, il n'est pas impossible que, pour une fois, la banque centrale ne suive pas les anticipations de marché et décide de laisser sa politique monétaire inchangée cette semaine', avertit ainsi Aurel BGC.



'De fait, une vue combinée du PIB, du chômage et de l'inflation n'a aujourd'hui rien de vraiment inquiétant,' renchérit-on chez Oddo BHF.



Hier, Wall Street avait plutôt bien résisté à l'envolée du baril de pétrole, puisque les principaux indices américains ne cédaient pas plus de 0,3% à la clôture.



Sur les marchés pétroliers, les cours du brut marquent une pause mardi, le baril de brut léger américain WTI cédant 1,4% à 62 dollars.



'Dans l'ensemble, on peut s'attendre à ce que le prix augmente par rapport aux derniers mois', anticipe Esty Dwek, un responsable de la stratégie marchés chez Natixis Investment Managers.



'Le récent rebond de l'appétit pour le risque et l'apaisement des tensions commerciales mondiales pourraient en effet soutenir une légère hausse des prix', assure-t-il.



