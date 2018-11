Wall Street : les opérateurs sécurisent leurs gains

12/11/2018 | 16:59

Wall Street poursuit sa consolidation lundi en l'absence de toute publication d'entreprise ou d'indicateur économique.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones lâche près de 1,1% à 25.706,1 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de presque 2% à 7260,9 points.



La Bourse de New York aligne ainsi une troisième séance de consolidation, alors que les opérateurs ont visiblement à coeur, depuis quelques jours, de sécuriser les gains engrangés depuis la fin du mois d'octobre.



Les investisseurs semblent surtout de plus en plus inquiets d'un éventuel ralentissement de la croissance mondiale dans un environnement de hausse des taux, ce qui les pousse à adopter des positions prudentes.



Les stratèges rappellent pourtant que les marchés d'actions américains ont, d'un point de vue historique, tendance à bien performer suite aux élections de mi-mandat, quels que soient leurs résultats.



Alors que le S&P 500 prend généralement 12% entre ses plus bas d'octobre et la fin décembre lors d'années d'élections, l'indice n'a pour l'instant repris que 5% de sa valeur par rapport au 29 octobre.



Preuve de la frilosité des investisseurs, les valeurs défensives comme Pfizer (+0,5%) ou Coca-Cola (+0,5%) sont largement privilégiées ce lundi, et les valeurs liées à l'énergie sont elles aussi bien orientées alors que le cours du pétrole brut confirme sa remontée.



Le baril de brut léger américain reprend ainsi 1,3% à près de 61 dollars après une lente dérive d'une dizaine de jours, dans le sillage de l'annonce par l'Arabie Saoudite d'une baisse de sa production en décembre.



Aucun indicateur économique ne figure à l'agenda aujourd'hui et les volumes devraient de toute façon rester limités, la journée de lundi étant fériée aux Etats-Unis pour 'Veterans' Day' et le marché obligataire restant fermé pour l'occasion.



