Wall Street : les opérateurs vendent la nouvelle

31/10/2019 | 15:37

La Bourse de New York a ouvert en légère baisse jeudi matin dans un marché visiblement moins convaincu que la veille par les dernières mesures prises par la Réserve fédérale en matière de politique monétaire.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones cède 0,7% à 26.995,7 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,5% à 8262,2 points.



La banque centrale américaine a poursuivi hier son cycle d'assouplissement monétaire en abaissant ses taux pour la troisième fois d'affilée, tout en faisant savoir qu'elle prévoyait désormais d'opérer une pause.



Wall Street a toutefois voulu voir la porte ouverte à une nouvelle baisse en cas de 'changements radicaux', qui pourraient notamment survenir en cas d'échec des négociations commerciales sino-américaines.



Résultat, le S&P a établi hier soir de nouveaux sommets historiques.



L'ambiance est néanmoins très différente ce matin, les investisseurs 'vendant la nouvelle' de la baisse des taux de la Fed.



'La fin de semaine s'annonce encore très chargée en termes d'indicateurs économiques et de résultats et les investisseurs préfèrent maintenir la prise de risque au minimum', explique un trader.



Les opérateurs prendront en effet connaissance demain des chiffres mensuels de l'emploi, toujours très suivis par les marchés, ainsi que des résultats trimestriels des groupes pétroliers ExxonMobil et Chevron, véritables poids lourds de la cote.



Les chiffres décevants publiés en début de matinée appuient peut-être un peu plus sur la tendance: les dépenses des ménages américains ont augmenté de seulement 0,2% en rythme séquentiel le mois dernier, là où les économistes anticipaient une hausse de 0,3% en moyenne.



Côté valeurs, Apple progresse de 1,2% après avoir publié dans la soirée d'hier des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre de son exercice décalé et, par là même, rassuré les marchés.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.