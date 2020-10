Wall Street : les pertes de la veille quasiment effacées

07/10/2020 | 17:07

Wall Street a ouvert en hausse mardi à l'occasion d'une séance au cours de laquelle les déclarations du président américain Donald Trump sont venues provoquer de nouveaux remous.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones prend 1,5% à 28.212,9 points tandis que le Nasdaq Composite progresse de plus de 1% à 11.269,5 points, ce qui permet aux deux indices d'effacer la quasi-totalité de leurs pertes de la veille.



La Bourse de New York avait fléchi hier sous le coup de la décision de Donald Trump de geler les négociations sur un nouveau plan de soutien à l'économie américaine.



Le président américain s'est depuis ravisé, en déclarant envisager des aides ciblées, notamment afin de secourir les secteurs les plus vulnérables de l'économie comme l'hôtellerie et la restauration.



Donald Trump s'est également dit favorable au versement de nouveaux chèques de 1.200 dollars aux américains, mais aussi prêt à approuver une enveloppe de 25 milliards de dollars destinée au secteur aérien, ainsi qu'à une aide de 135 milliards de dollars pour les petites entreprises.



La journée s'annonce en revanche peu animée sur le front des statistiques, avec uniquement la parution des stocks de pétrole dans le courant de la matinée.



