Wall Street : les pertes se réduisent, l'immobilier rassure

La Bourse de New York avait tendance à limiter ses pertes jeudi matin après la parution d'un indicateur favorable sur la conjoncture dans l'immobilier, qui semblait favoriser quelques rachats à bon compte après la correction des derniers jours.



Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones cédait 0,3% à 26.677,8 points après être un moment repassé dans le vert, tandis que le Nasdaq Composite accusait un repli de 0,5% à 10.590,7 points.



Les valeurs de l'immobilier profitent du chiffre meilleur qu'attendu des ventes de logements neufs, ressorties en hausse de 4,8% en août par rapport à juillet, là où le consensus anticipait au contraire une baisse.



Après cette statistique, l'indice sectoriel Dow Jones U.S. Real Estate Index progresse de 0,3% et le fabricant de maisons haut de gamme Toll Brothers s'adjuge près de 0,8%.



Cette bonne nouvelle sur la conjoncture dans l'immobilier - qui accrédite le scénario d'une bonne résistance du marché malgré la crise - ne réussit pas à totalement occulter la déception des derniers chiffres du chômage.



Le Département américain du Travail a en effet annoncé ce matin avoir dénombré 870.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 866.000 la semaine précédente.



Le rythme des inscriptions au chômage s'accélère donc, alors que le consensus anticipait au contraire un ralentissement autour de 840.000 inscriptions.



Côté valeurs, BlackBerry s'adjuge près de 7% après avoir fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, le groupe canadien ayant tiré parti à la fois de ses solutions de bureau digital avec l'essor du télétravail et d'un début d'amélioration de l'activité dans le secteur automobile.



Alphabet progresse de 1,2% alors que Morgan Stanley a relevé son objectif de cours sur la maison-mère de Google, de 1.760 à 1.800 dollars, ce qui correspond à un potentiel d'appréciation de l'ordre de 30% par rapport aux niveaux actuels.



