Wall Street : les plus hauts historiques se rapprochent

23/04/2019 | 16:46

Wall Street s'inscrit en hausse mardi dans les premiers échanges, portée par des résultats jugés encourageants, notamment ceux d'United Technologies, en dépit de quelques déceptions comme Verizon ou Procter & Gamble.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 26.572,5 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,7% à 8070,7 points.



En hausse de 0,7% à 2918,8 points, l'indice S&P 500 revient à une vingtaine de points de son record absolu des 2940,9 points.



La belle performance du titre United Technologies, en hausse de 3,3%, soutient largement la tendance.



Le groupe - qui fournit des composants pour les industries du bâtiment et de l'aérospatiale - a annoncé ce matin avoir resserré à la hausse ses objectifs annuels après avoir enregistré une croissance organique de 3% au premier trimestre.



Avec un gain de 2,4%, Coca-Cola lui emboîte le pas, suite à un 'solide' début d'année 2019 et à la confirmation de ses prévisions annuelles.



Le titre Procter & Gamble perd en revanche 2,6% après avoir battu le consensus lors du trimestre écoulé et relevé sa perspective de croissance organique sur l'ensemble de l'exercice.



L'opérateur téléphonique Verizon subit le même sort (-3,5%) après sa publication trimestrielle.



Depuis le début de la saison des résultats, la proportion des sociétés du S&P 500 ayant fait mieux que prévu en termes de bénéfices a atteint 77%, contre 71% en moyenne au cours des trois dernières années, selon des données dévoilées par Credit Suisse.



