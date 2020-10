Wall Street : les premiers résultats ne convainquent pas

13/10/2020 | 15:17

Wall Street devrait évoluer sans tendance claire mardi à l'ouverture d'une journée animée par les premières publications de la saison des résultats trimestriels.



Une demi-heure avant le coup d'envoi des échanges, le contrat futur sur l'indice S&P 500 recule de 0,5%, mais le Nasdaq 100 Future avance de 0,5%, laissant présager un début de séance en ordre dispersé.



Les acteurs du marché semblent peiner à trouver une véritable direction après les multiples publications qui ont ouvert, ce matin, le bal des résultats du troisième trimestre.



Du côté des financières, JPMorgan Chase s'adjuge plus de 1% en cotations avant-Bourse après la publication d'un bénéfice net en hausse de 4% à 9,4 milliards de dollars, soit 2,92 dollars par action, là où le consensus de marché anticipait 70 cents de moins.



Citigroup avance également de plus de 1% après avoir, lui aussi, dépassé les prévisions du consensus en dévoilant un BPA de 1,40 dollar, supérieur d'une cinquantaine de cents à l'estimation moyenne des analystes.



La réaction la plus spectaculaire est toutefois celle subie par Johnson & Johnson, dont l'action perd du terrain en préouverture malgré des résultats trimestriels en forte hausse, accompagnés d'un relèvement d'objectifs annuels.



Problème, le géant américain de la santé a aussi annoncé hier soir avoir dû temporairement interrompre les essais cliniques sur son projet de vaccin contre le Covid-19, y compris son étude de phase 3, en raison d'une maladie inexpliquée survenue chez l'un des participants.



Au chapitre économique, les prix à la consommation aux Etats-Unis sont ressortis en hausse de 0,2% en septembre par rapport au mois précédent, d'après le Département du Travail.



Hors énergie et alimentation, deux catégories traditionnellement volatiles, l'inflation s'est aussi établie à 0,2% le mois dernier, un chiffre en ligne avec le consensus.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.