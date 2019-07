Wall Street : les prises d'initiatives s'annoncent limitées

29/07/2019 | 15:23

La Bourse de New York semble s'orienter vers une ouverture stable lundi, à l'orée d'une semaine qui devrait être marquée par la première baisse de taux de la Fed depuis la crise financière de 2008.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de moins de 0,1%, annonçant une ouverture autour de l'équilibre.



La Réserve fédérale déterminera mercredi si une baisse des taux 'préventive' est nécessaire afin d'éviter que l'économie américaine retombe en récession ou que la guerre commerciale avec la Chine n'affecte trop la croissance.



'Le changement d'orientation récent de la Fed semble dicté moins par le niveau de croissance économique actuel que par une volonté de prolonger le cycle', explique Samy Chaar, le chef économiste de Lombard Odier.



'Il constitue également le seul moyen de s'assurer que l'inflation sera supérieure à 2% lorsque la prochaine récession finira par frapper', ajoute l'économiste.



Portés par la perspective d'une baisse de taux mercredi, les marchés d'actions américains avaient établi de nouveaux records historiques vendredi dernier.



Dans ce contexte, les investisseurs suivront aussi avec un grand intérêt les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de juillet, qui seront dévoilés vendredi prochain.



Le consensus attend quelque 170.000 créations de postes.



Par ailleurs, bon nombre de poids lourds de la cote, dont Apple, GE, ou encore ExxonMobil ont prévu de publier leurs résultats cette semaine.



D'un point de vue technique, cette nouvelle semaine devrait permettre de savoir si le Dow Jones est en mesure de déborder la fourchette des 27.070-27.400 points dans laquelle il évolue depuis un peu plus de deux semaines.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.