Wall Street : les prises de profits s'amplifient après l'ISM

02/12/2019 | 16:47

La Bourse de New York a accentué son repli lundi matin suite à la parution d'un indice ISM de l'activité dans le secteur manufacturier inférieur aux attentes.



Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 0,6% à 27,883.9 points, tandis que le Nasdaq Composite abandonne 1,2% à 8560,5 points.



La contraction de l'activité dans l'industrie manufacturière a été plus vive que prévu en novembre, à en croire les résultats de l'enquête mensuelle réalisée par l'Institute for Supply Management (ISM).



L'ISM est ressorti à 48,1 au titre du mois écoulé, à comparer à 48,3 en octobre. A titre de comparaison, le consensus attendait une hausse à 49,2.



Ces chiffres semblent hypothéquer le scénario d'une stabilisation du secteur et confirment au contraire la perspective d'une récession prolongée de l'activité sur fond de guerre commerciale sino-américaine.



L'annonce d'une hausse de l'indice PMI d'IHS Markit pour le secteur manufacturier à 52,6 pour novembre, à comparer à 52,3 pour octobre, n'a pas apporté beaucoup de baume au coeur des investisseurs.



Wall Street avait ouvert sur une note relativement hésitante auparavant, soutenue par une bonne surprise du côté du secteur industriel chinois.



Mais les prises de bénéfices semblent désormais l'emporter après un mois de novembre qui aura vu l'indice S&P 500 progresser de 3,4%, soit sa meilleure performance mensuelle depuis le mois de juin.



Après leur chute spectaculaire de 5% vers 55,1 dollars, les cours du pétrole retrouvent quelques couleurs aujourd'hui, avec un gain de 1,5% à 56 dollars.



