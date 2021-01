Wall Street : les prises de risques restent très limitées

La Bourse de New York devrait débuter en léger repli mardi matin, la prudence freinant les prises de positions avant le second tour très attendu des élections sénatoriales en Géorgie.



Une vingtaine de minutes avant le début des échanges, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,2% et 0,4%, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Les investisseurs semblent réticents à prendre position avant l'issue des élections législatives spéciales de Géorgie, qui s'annoncent cruciales pour le contrôle du Sénat.



Les stratèges font remarquer que l'incertitude qui entoure le scrutin, dont les résultats ne seront pas connus avant demain, est forte tant les sondages concenant les intentions de vote se font rares.



'L'enjeu politique est très important', rappellent les équipes d'Oddo BHF.



'Si les Démocrates gagnent ces deux sièges, chacun des deux partis aura exactement 50 sénateurs et c'est alors la voix de la vice-présidente Kamala Harris qui pourra décider de la majorité', souligne la banque privée.



'Dans ce cas, Joe Biden aurait plus de latitude pour faire passer son programme au Congrès', conclut Oddo.



Les marchés américains privilégiaient jusqu'ici le scénario jugé le plus favorable, c'est-à-dire un Congrès divisé, mais la crainte de voir deux sénateurs démocrates l'emporter s'est renforcée ces derniers jours en raison de la grande frénésie autour de l'élection.



Un Sénat à majorité démocrate pourrait voter certaines initiatives jugées peu favorables aux entreprises, comme par exemple une annulation partielle de la réduction de l'impôt sur les sociétés passée en 2017.



Les traders surveilleront en outre l'indice ISM manufacturier pour le mois de décembre aux Etats-Unis, attendu dans le courant de la matinée.



Déjà publié, l'indice PMI manufacturier était ressorti stable le mois dernier, au voisinage de son pic de l'année (56,5), ce qui semble confirmer que la demande de biens reste soutenue et que l'activité manufacturière peut encore poursuivre son rattrapage.



