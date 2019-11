Wall Street : les records s'enchaînent avec le commerce

26/11/2019 | 16:53

La Bourse de New York a ouvert en petite hausse mardi matin, soutenue par l'avancée des négociations entre la Chine et les Etats-Unis qui pourraient bientôt converger vers un accord.



Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 0,1% à 28.099,2 points. Le Standard & Poor's 500 - bien plus large - progresse de son côté de 0,1% à 3136,5 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,6% à 8642,4 points.



A titre indicatif, les trois indices ont tous pulvérisé de nouveaux plus hauts historiques en début de matinée.



A en croire les médias chinois, le vice-Premier ministre Liu He s'est entretenu par téléphone avec Robert Lighthizer, le représentant américain au commerce, et Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor.



D'après ces sources officielles, les deux camps ont eu des discussions sur la résolution des questions concernant les préoccupations 'fondamentales' de chacun.



'Il semblerait qu'un consensus ait été trouvé en vue de résoudre les points d'achoppement actuels', assure un trader.



Comme souvent, les questions commerciales relèguent au second plan les indicateurs économiques du jour.



C'est donc dans un certain anonymat qu'a été publié l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board, ressorti à 125,5 ce mois-ci contre 126,1 en octobre, alors que les économistes l'anticipaient en hausse vers 127.



La National Association of Realtors a, de son côté, fait état de 733.000 ventes de logements neufs en nombre annualisé en octobre, soit une baisse de 0,7% par rapport à septembre.



A titre de comparaison, le consensus anticipait des ventes de logements neufs à 709.000.



Toujours sur le plan de l'immobilier, le prix des logements a progressé de 2,1% aux Etats-Unis sur un an dans les 20 principales métropoles du pays.



Côté valeurs, Best Buy s'envole de presque 8% après avoir relevé ses prévisions annuelles suite à un troisième trimestre meilleur que prévu, grâce notamment à une forte demande pour les écouteurs et les tablettes.



HPE prend, lui, le chemin inverse et lâche plus de 7%, ses résultats trimestriels tout juste conformes aux attentes n'ayant pas impressionné les investisseurs, pas plus que la tonalité prudente à laquelle le groupe informatique a eu recours pour décrire ses perspectives.



