Wall Street : les résultats de J&J portent le Dow Jones

16/04/2019 | 16:50

Wall Street s'inscrit en légère hausse mardi, les bons résultats de Johnson & Johnson masquant les derniers chiffres, plus décevants, de la production industrielle.



Près d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 26.447,5 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,5% à 8015,9 points.



Les investisseurs semblent avoir particulièrement apprécié les résultats du géant de la santé Johnson & Johnson, qui signe la plus forte hausse du Dow (+2,6%) après des comptes meilleurs que prévus, portés essentiellement par son activité biopharmaceutique.



Attendu en hausse, l'assureur-santé UnitedHealth s'est toutefois orienté à la baisse en début de matinée et signe désormais le plus fort repli du Dow (-1,4%) malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et un relèvement d'objectifs annuels.



Egalement en vue, Bank of America cède 2,6% après avoir dépassé les attentes au premier trimestre, grâce à la bonne santé de l'économie américaine, qui pousse les entreprises à emprunter davantage.



Alors que la saison des résultats s'intensifie aux Etats-Unis, les analystes de Pictet Wealth Management préviennent que les prévisions des entreprises joueront un rôle 'déterminant' dans les semaines qui viennent.



'Il faut (...) garder à l'esprit qu'à environ 17x les bénéfices, les prix des actions laissent peu de place à de possibles déceptions', met en garde la banque privée.



Principale déception du jour, la production industrielle a baissé de 0,1% en mars après s'être accrue de 0,1% en février, d'après la Réserve fédérale, un accès de faiblesse qui n'augure rien de bon à une semaine de la parution des chiffres du PIB américain de premier trimestre.



