Wall Street : les résultats du jour entretiennent la hausse

17/04/2019

Wall Street devrait démarrer en légère hausse mercredi matin, soutenue par les résultats encourageants de plusieurs poids lourds de l'économie américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices new-yorkais avance de 0,2% à 0,4%, annonçant une ouverture en territoire positif.



Hier, les marchés d'actions américains avaient signé une séance laborieuse, mais leur modeste consolidation initiale avait peu à peu été effacée et la dynamique haussière sous-jacente avait fini par s'imposer.



Au coup de cloche final, le Dow Jones grappillait ainsi plus de 0,2%, tandis que le Nasdaq Composite s'adjugeait près de 0,3%.



La trajectoire favorable devrait être entretenue aujourd'hui par la publication de toute une série de résultats de ténors de la cote.



Si la banque d'affaires Morgan Stanley a fait état ce matin d'un bénéfice net en baisse pour le premier trimestre, son PDG a indiqué que l'activité s'était redressée après un début d'année difficile. L'action prenait en conséquence plus de 2% en préouverture.



Le groupe agroalimentaire PepsiCo a lui déclaré qu'il restait 'confiant' après avoir enregistré un début d'année solide, marqué notamment par une croissance organique de plus de 5% au premier trimestre. Ses titres prenaient également de l'altitude en cotations avant-Bourse.



Netflix est lui aussi attendu dans le vert, les chiffres records publiés au titre du premier trimestre l'emportant sur des perspectives jugées quelque peu prudentes pour les mois qui viennent.



Toutes ces publications solides, émanant de sociétés aux profils très disparates, peuvent laisser présager une saison des résultats meilleure que prévu.



Selon des données Credit Suisse, sur les 15% des sociétés cotées du S&P 500 ayant publié à ce jour leurs résultats, 83% ont fait mieux que prévu, à comparer avec une moyenne de seulement 70% sur les trois dernières années.



