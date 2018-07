Wall Street : les résultats n'impressionnent plus

27/07/2018 | 16:56

Wall Street se montre hésitante vendredi, la publication de solides indicateurs économiques étant contrebalancée par une série de résultats sans grand éclat.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,1% à 25.549,5 points, mais le Nasdaq Composite plie de 0,2% à 7833,9 points.



A en croire la toute première estimation publiée par le Département du Commerce, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a augmenté de 4,1% au troisième trimestre en rythme annualisé.



A titre de comparaison, le consensus visait une croissance de l'ordre de 4%.



D'après Washington, l'activité économique a été dopée par les dépenses de consommation, les exportations, les investissements étrangers et les dépenses fédérales et locales.



Ces signaux encourageants ont été relayés en cours de matinée par l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, ressorti à 97,9 en donnée définitive pour le mois de juillet, à comparer à 97,1 en estimation préliminaire.



Les économistes anticipaient en moyenne une révision bien plus modeste pour le mois de juillet, à 97,2.



Problème, la saison des résultats continue elle aussi d'orienter la tendance ce vendredi.



Sur le Dow, ExxonMobil décroche ainsi de 3,2% après avoir fait moins bien que prévu sur le trimestre écoulé.



Sur le Nasdaq, Twitter décroche de plus de 15% après avoir annoncé une baisse du nombre de ses utilisateurs actifs d'un trimestre à l'autre.



Face à cette vague de déceptions, seul Amazon surnage (+2,3%) après la présentation dans la soirée d'hier de résultats trimestriels jugés 'spectaculaires'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.