Wall Street : les résultats soutiennent la cote

16/04/2019 | 15:10

Après son repli à la marge d'hier, Wall Street devrait repartir de l'avant mardi, portée par quelques résultats jugés encourageants, notamment ceux d'UnitedHealth, en attendant la publication de nouveaux indicateurs macroéconomiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,4% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les analystes techniques conseillent aux investisseurs de surveiller la zone des 26.470 points, qui correspond aux plus hauts atteints par l'indice Dow Jones au mois d'avril.



Au-dessus de ce seuil, affirment-ils, la voie serait dégagée en vue d'un retour vers les 26.950 points et de la réalisation de nouveaux records historiques.



La saison des résultats - qui avait bien démarré vendredi avec la publication de JPMorgan - continue en tout cas de soutenir la cote.



Fort d'un début d'année de bonne facture, l'assureur santé UnitedHealth a ainsi fait part d'un relèvement de sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année en cours.



Le groupe de santé Johnson & Johnson a lui aussi rehaussé certaines de ses prévisions suite à un premier trimestre meilleur que prévu, notamment du fait de la vigueur de son activité pharmaceutique.



Bank of America a également dépassé les attentes au premier trimestre, grâce à la bonne santé de l'économie américaine, qui pousse les entreprises à emprunter davantage.



Les intervenants suivront avec attention dans le courant de la matinée les derniers chiffres de la production industrielle, qui constitueront une indication intéressante à une semaine de la publication de la croissance américaine pour le premier trimestre.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.