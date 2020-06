Wall Street : les signes de reprise se multiplient

23/06/2020 | 17:00

Wall Street se remet en direction de ses récents records mardi après la publication d'indices PMI témoignant d'un solide rebond de l'activité, en Europe comme aux Etats-Unis.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend 0,8% à 26.241,8 points, tandis que le Nasdaq pulvérise de nouveaux record absolus en progressant de 1% à 10.155,5 points.



Les indices PMI, très surveillés par les investisseurs après la mise à l'arrêt de l'économie au cours des derniers mois, traduisent une nette reprise de l'activité en Europe



Le PMI 'flash' composite - qui mesure l'activité globale dans la zone euro - s'est ainsi redressé à 47,5 ce mois-ci, contre 31,9 au mois de mai.



Les Etats-Unis ne sont pas en reste, avec un indice PMI composite IHS Markit ressorti à 46,8 en estimation flash, à comparer à 37 au titre du mois de mai.



'L'amélioration va nourrir les espoirs que l'économie américaine peut renouer avec la croissance au troisième trimestre', a expliqué Chris Williamson, le chef économiste d'IHS Markit.



Autre bonne surprise, le Département du Commerce fait état de 676.000 ventes de logements neufs en rythme annualisé aux États-Unis au titre du mois de mai, un nombre en hausse, de 16,6% par rapport au mois précédent.



Le consensus anticipait une hausse plus raisonnable de cet indicateur, vers 640.000.



Toutes ces bonnes nouvelles permettent aux marchés de poursuivre le mouvement de hausse sans discontinu, ou presque, des dernières semaines.



'Les investisseurs peuvent accepter de payer des multiples de valorisation plus élevés pendant quelques temps s'ils ont l'impression que la reprise économique n'est pas loin et qu'elle sera suffisamment soutenue pour entraîner un retour à la normale', estime Alexandre Baradez, le responsable des analyses marchés chez IG France.



Un vent d'euphorie pas forcément appelé à durer, selon le stratège.



'L'absence presque totale de visibilité sur les résultats du deuxième trimestre pourrait légitimement pousser à une phase plus consolidante sur les indices boursiers', prévient-il dans une note de recherche.



