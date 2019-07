Wall Street : les technologiques particulièrement recherchées

22/07/2019 | 16:56

Wall Street a débuté en hausse lundi matin, les investisseurs reprenant quelques initiatives avant une nouvelle vague de résultats de sociétés dans les jours qui viennent.



Une demi-heure avant l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,1% à 27.160,1 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend 0,6% à 8197,5 points.



Les investisseurs privilégient les positions d'achat sur les valeurs technologiques, alors que plusieurs 'GAFA' (Alphabet, Amazon et Facebook) doivent dévoiler leurs comptes cette semaine.



Cette deuxième semaine de la saison des résultats s'annonce également décisive du côté le plus traditionnel de la cote, avec les publications de Boeing, Coca-Cola ou Ford.



Ce matin, le groupe parapétrolier Halliburton s'envole de plus de 6,2% après avoir dépassé les attentes des analystes sur le trimestre écoulé.



Sur les 25% de sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs chiffres jusqu'ici, 74% ont battu les attentes alors que la moyenne historique se situe plutôt autour de 71%.



Les investisseurs espèrent par ailleurs des annonces positives de la part de la Banque centrale européenne jeudi, une semaine avant la décision de politique monétaire très attendue de la Fed.



L'attention des investisseurs se portera par ailleurs sur plusieurs indicateurs, dont la première estimation du PIB américain de deuxième trimestre vendredi.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.