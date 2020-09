Wall Street : les technologiques toujours en forme

01/09/2020 | 15:20

Wall Street semble destinée à ouvrir la première séance du mois de septembre en ordre dispersé, malgré la vigueur de ses composantes technologiques qui devrait permettre au Nasdaq d'inscrire de nouveaux records.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,1%, tandis que le Nasdaq 100 Future avance de 0,8%, annonçant une ouverture hésitante.



Le Nasdaq reste soutenu par la performance de ses poids-lourds technologiques comme Apple et Tesla, qui ont atteint hier de nouveaux plus hauts suite à la division de leur nominal.



L'indice des valeurs technologiques du S&P 500 - qui a explosé cette année malgré la crise du Covid et emmené le marché à sa suit - affiche une hausse de près de 35% depuis le 1er janvier, de loin la plus forte hausse sectorielle de 2020.



Grâce aux valeurs technologiques, le S&P 500 peut se targuer d'une progression de plus de 9% depuis le 24 juillet, une performance largement supérieure à celle des actions européennes (+0,5% pour l'indice MSCI Europe).



La hausse rapide des valeurs hi-tech et leur poids dans les performances des marchés commencent néanmoins à préoccuper certains investisseurs.



'Les valeurs de notre portefeuille se paient au-dessus de leur moyenne long-terme', s'inquiète ainsi un gérant.



Les investisseurs attendent la publication, en début de journée, de l'indice PMI Markit manufacturier définitif pour le mois d'août puis celle de l'indice ISM manufacturier, attendu en légère hausse.



'Les enquêtes de confiance déjà parues en août (indices régionaux, indice PMI) montrent que les industriels retrouvent l'optimisme en lien avec le rattrapage de l'activité et des échanges', rappelle Oddo BHF.



'L'industrie américaine est loin de connaître l'euphorie mais le gros de la tempête est passé', ajoute l'intermédiaire parisien.



