Wall Street : les tensions avec la Chine éclipsent l'emploi

07/08/2020 | 15:21

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse vendredi matin, victime une nouvelle fois des craintes de 'guerre froide' entre les Etats-Unis et la Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains cèdent entre 0,2% et 0,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Le président américain Donald Trump a signé hier une série de décrets interdisant aux résidents américains de réaliser toute transaction avec ByteDance, la maison-mère de l'application vidéo TikTok, et Tencent, le propriétaire de l'application de messages gratuits WeChat.



'Il s'agit clairement d'une escalade majeure des tensions entre les Etats-Unis et la Chine, qui avaient démarré il y a quelques années avec le dossier Huawei et qui gagne désormais des applications grand public, avec de potentielles ramifications pour des groupes technologiques chinois de premier plan tels que Tencent', soulignent les analystes de Wedbush.



La Chine avait dénoncé jeudi la 'répression' et la limitation de l'expansion des entreprises chinoises de haute technologie par les Etats-Unis, qui témoigne selon Pékin d'un 'abus du pouvoir de l'Etat'.



Ce regain de tensions entre les deux premières économies mondiales laisse craindre de possibles sanctions chinoises à l'égard des géants technologiques américains, à commencer par Apple, très implanté en Chine.



Les 'futures' américains ont toutefois réduit leurs pertes après l'annonce de chiffres de l'emploi meilleurs que prévu.



L'économie américaine a en effet généré 1,8 million d'emplois non agricoles le mois dernier, là où les économistes n'espéraient en moyenne qu'un gain d'un peu plus de 1,6 million.



Le taux de chômage a quant à lui reculé à 10,2%, contre un consensus établi à 10,5%.



